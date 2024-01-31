NBA'in, 2024-25 sezonunun maaş sınırının 141 milyon dolar olacağını öngördüğü bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, limitin önceki yaz 142 milyon dolar civarında olmasının beklendiğini ancak yeni projeksiyonun bu yıl için hala 136 milyon dolar tavanının üzerinde olduğunu söyledi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, mali ayrıntılar hakkında daha fazla ayrıntı vererek, 2024-25 sezonu için beklenen rakamları şu şekilde sıraladı:



Minimum takım maaşı: 127 milyon dolar,

Lüks vergisi: 172 milyon dolar,

İlk apron: 179 milyon dolar,

İkinci apron: 190 milyon dolar.



2016'daki meşhur maaş sınırı artışı, Golden State Warriors'ın Kevin Durant ile sözleşme imzalama esnekliği kazanması ve birçok takımın kötü olduğu anlaşılan sözleşmeler dağıtması gibi pek çok istenmeyen sonuca yol açmıştı.



