NBA, Utah Jazz'a yıldız forveti Lauri Markkanen'i son maçlarda oynatmaması nedeniyle 100 bin dolar para cezası verdi.



Lig yönetimi, özellikle 5 Mart'ta Washington'a karşı oynanan karşılaşmayı örnek gösterirken, benzer durumların başka maçlarda da yaşandığını belirtti.



Markkanen, takımın "bel sakatlığı yönetimi" olarak tanımladığı sebeple üst üste dokuz maç kaçırdı. Ancak yıldız oyuncunun çarşamba günü Memphis Grizzlies'e karşı parkeye dönmesi bekleniyor. Markkanen ilk olarak maç için "şüpheli" listesine alınmıştı.



NBA'in oyuncu katılım politikası, takımların yıldız oyuncularını ulusal televizyonda yayınlanan maçlar ile sezon içi turnuvalarda oynatmasını zorunlu kılıyor. Lig, son üç sezonda All-Star veya All-NBA seçilmiş oyuncuları "yıldız" statüsüne alıyor ve bu isimlerin uzun süreli dinlendirilmesini yasaklıyor.



Markkanen, 2022-23 sezonunda All-Star seçilmiş ve kariyerindeki tek All-Star unvanını kazanmıştı.



27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 43 maçta 19.3 sayı ve 6.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.



Jazz, playoff yarışının dışında kaldı ve 15 galibiyet, 50 mağlubiyetle NBA'in en kötü ikinci derecesine sahip. Utah ekibi, draft piyangosunda birinci sıra seçim hakkı için yüzde 14 şansa sahip olacak şekilde üçlü bir eşitliğe doğru ilerliyor.



