NBA'den Jazz'e, Markkanen'ı kadro dışı bıraktığı için 100 bin dolar ceza!

NBA, Utah Jazz'a yıldız forveti Lauri Markkanen'i son maçlarda oynatmaması nedeniyle 100 bin dolar para cezası verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
NBA'den Jazz'e, Markkanen'ı kadro dışı bıraktığı için 100 bin dolar ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2025 12:48
NBA, Utah Jazz'a yıldız forveti Lauri Markkanen'i son maçlarda oynatmaması nedeniyle 100 bin dolar para cezası verdi.

Lig yönetimi, özellikle 5 Mart'ta Washington'a karşı oynanan karşılaşmayı örnek gösterirken, benzer durumların başka maçlarda da yaşandığını belirtti.

Markkanen, takımın "bel sakatlığı yönetimi" olarak tanımladığı sebeple üst üste dokuz maç kaçırdı. Ancak yıldız oyuncunun çarşamba günü Memphis Grizzlies'e karşı parkeye dönmesi bekleniyor. Markkanen ilk olarak maç için "şüpheli" listesine alınmıştı.

NBA'in oyuncu katılım politikası, takımların yıldız oyuncularını ulusal televizyonda yayınlanan maçlar ile sezon içi turnuvalarda oynatmasını zorunlu kılıyor. Lig, son üç sezonda All-Star veya All-NBA seçilmiş oyuncuları "yıldız" statüsüne alıyor ve bu isimlerin uzun süreli dinlendirilmesini yasaklıyor.

Markkanen, 2022-23 sezonunda All-Star seçilmiş ve kariyerindeki tek All-Star unvanını kazanmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 43 maçta 19.3 sayı ve 6.1 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Jazz, playoff yarışının dışında kaldı ve 15 galibiyet, 50 mağlubiyetle NBA'in en kötü ikinci derecesine sahip. Utah ekibi, draft piyangosunda birinci sıra seçim hakkı için yüzde 14 şansa sahip olacak şekilde üçlü bir eşitliğe doğru ilerliyor.


EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery