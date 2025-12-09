NBA, Orlando Magic guardı Desmond Bane'e, topu rakibine "sportmenlik dışı bir şekilde ve güç kullanarak" fırlattığı gerekçesiyle 35 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.
Olay, Magic'in Pazar günü New York Knicks'e deplasmanda kaybettiği maçın dördüncü çeyreğinde, bitime 6:13 kala yaşandı. Bane, pota direğinin yanında yerde yatan OG Anunoby'nin üzerine topu sert bir şekilde fırlatarak pozisyonu dışarıdan başlatmaya çalıştı. Top Anunoby'nin sırtına çarptı, bunun üzerine Anunoby anında ayağa kalkarak Bane'i iterek karşılık verdi. Pozisyon sonucunda Bane'e teknik faul verildi.
Olay, Magic'in Pazar günü New York Knicks'e deplasmanda kaybettiği maçın dördüncü çeyreğinde, bitime 6:13 kala yaşandı. Bane, pota direğinin yanında yerde yatan OG Anunoby'nin üzerine topu sert bir şekilde fırlatarak pozisyonu dışarıdan başlatmaya çalıştı. Top Anunoby'nin sırtına çarptı, bunun üzerine Anunoby anında ayağa kalkarak Bane'i iterek karşılık verdi. Pozisyon sonucunda Bane'e teknik faul verildi.