09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

NBA'den Desmond Bane'e 35 bin dolar ceza!

NBA, Orlando Magic guardı Desmond Bane'e, topu rakibine "sportmenlik dışı bir şekilde ve güç kullanarak" fırlattığı gerekçesiyle 35 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

calendar 09 Aralık 2025 11:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA'den Desmond Bane'e 35 bin dolar ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

NBA, Orlando Magic guardı Desmond Bane'e, topu rakibine "sportmenlik dışı bir şekilde ve güç kullanarak" fırlattığı gerekçesiyle 35 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

Olay, Magic'in Pazar günü New York Knicks'e deplasmanda kaybettiği maçın dördüncü çeyreğinde, bitime 6:13 kala yaşandı. Bane, pota direğinin yanında yerde yatan OG Anunoby'nin üzerine topu sert bir şekilde fırlatarak pozisyonu dışarıdan başlatmaya çalıştı. Top Anunoby'nin sırtına çarptı, bunun üzerine Anunoby anında ayağa kalkarak Bane'i iterek karşılık verdi. Pozisyon sonucunda Bane'e teknik faul verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.