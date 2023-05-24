NBA'de bir genel menajer, Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves'in "Jordan Poole ve Tyler Herro gibi isimlerin aldığına benzer" bir kontratı hak ettiğini söyledi.



Heavy'den Sean Deveney, Lakers'ın Reaves'e toplu iş sözleşmesi kapsamında verebileceği maksimum miktar olan dört yıllığı 51 milyon dolarlık bir kontrat vermeye hazırlandığını açıklamıştı.



Ancak ismini vermeyen bir genel menajer, 24 yaşındaki oyuncunun daha kazançlı teklifler alacağına inandığını belirtti:



"Birisi kesin ona bundan daha fazlasını verecektir. Geçen yaz dört yıllığı 100-110 milyon dolar kazanan Tyler Herro, Jordan Poole, R.J. Barrett, Jalen Brunson ve Anfernee Simons gibi adamların bulunduğu grupta yer alması gerekiyor. Eminim onlardan biraz daha azını kazanacaktır, ama o miktarları hak ediyor."



Reaves, maç başına ortalama 13.0 sayı, 3.4 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları ile büyük bir çıkış yakaladığı normal sezonu geride bıraktıktan sonra playofflarda daha da iyi oynamış ve takımının Batı Konferansı Finalleri'ne yükseldiği süreçte 16.9 sayı, 4.6 asist ve 4.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



