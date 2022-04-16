NBA'da Play-Off eşleşmeleri belli oldu!

NBA'da Play-In turnuvasından Play-Offlar'a yükselene son 2 takım belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
NBA'da Play-Off eşleşmeleri belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2022 10:11
NBA'de Play-In turnuvasının son 2 maçı oynandı ve Play-Off eşleşmeleri resmen belli oldu.

Gecenin ilk maçında Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers'ı 107-101 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda Miami Heat'in rakibi oldu.

Atlanta Hawks'ta Trae Young 38 sayı ve 8 asist ile takımının en skoreri oldu. Bogdan Bogdanovic, 19 sayı ile öne çıkan bir diğer isim oldu.

Cleveland Cavaliers'ta Lauri Markkanen'in 26, Darius Garland'ın 21 sayısı yeterli olmadı. Cedi Osman ise koç kararıyla bu maçta süre almadı.

PELICANS, CLIPPERS'I GEÇTİ

Gecenin ikinci maçında ise New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers'ı 105-101 mağlup ederek Batı Konferansı'nda Phoenix Suns'un rakibi oldu.

Pelicans'ta Brandon Ingram 30, CJ McCollum 19, Larry Nance JR ve Trey Murphy ise 14'er sayıyla oynadı. Clippers'ta Marcus Morris ve Reggie Jackson'ın 27'şer sayısı galibiyet için yetmedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ