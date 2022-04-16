NBA'da Play-Off eşleşmeleri belli oldu!

PELICANS, CLIPPERS'I GEÇTİ

NBA'de Play-In turnuvasının son 2 maçı oynandı ve Play-Off eşleşmeleri resmen belli oldu.Gecenin ilk maçında Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers'ı 107-101 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda Miami Heat'in rakibi oldu.Atlanta Hawks'ta Trae Young 38 sayı ve 8 asist ile takımının en skoreri oldu. Bogdan Bogdanovic, 19 sayı ile öne çıkan bir diğer isim oldu.Cleveland Cavaliers'ta Lauri Markkanen'in 26, Darius Garland'ın 21 sayısı yeterli olmadı. Cedi Osman ise koç kararıyla bu maçta süre almadı.Gecenin ikinci maçında ise New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers'ı 105-101 mağlup ederek Batı Konferansı'nda Phoenix Suns'un rakibi oldu.Pelicans'ta Brandon Ingram 30, CJ McCollum 19, Larry Nance JR ve Trey Murphy ise 14'er sayıyla oynadı. Clippers'ta Marcus Morris ve Reggie Jackson'ın 27'şer sayısı galibiyet için yetmedi.