NBA, bahis usulsüzlükleri nedeniyle Jontay Porter hakkında soruşturma başlattı

NBA, Toronto Raptors forması giyen Jontay Porter hakkında maçlara bahis oynadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, NBA'in Porter'ı son birkaç ayda birden fazla bahis usulsüzlüğü vakası nedeniyle inceleme altına aldığını açıkladı.



Jontay'in durumunun maçların sonucunu doğrudan etkilemeyebilecek fakat belirli bahis hedeflerine ulaşabilmek için oyununu özellikle değiştirmesine yol açan bahislerle ilgili olduğu belirtildi. Mevzubahis maçların ilkinin 26 Ocak'ta, diğerinin ise 20 Mart'ta olduğu bildirildi.



26 Ocak'ta Porter, Raptors formasıyla LA Clippers'a karşı dört dakika oynamış ve gözünden sakatlanmıştı. Karşılaşmada sayı bulamayan ve hiç üçlük denemeyen Porter'ın, bahis oynayanları kendisi için alt seçeneğini seçmelerine teşvik ettiği öne sürüldü. DraftKings ise Porter'ın o gece bahisçilere en çok para kazandıran kişi olduğunu doğrulamıştı.



20 Mart'ta ise Raptors oyuncusu Sacramento Kings'e karşı maçı yeniden erken terk etmiş ve bu da DraftKings'in yine gecenin en büyük para kazandıran oyununun Porter'a alt bahis oynamak olduğunu duyurmasına yol açmıştı.



Bir spor bahisleri kaynağı, farklı spor bahis sitelerinin Porter'ın bu 'düşük' performansları sergilediği günlerde 10 bin ve 20 bin doları aşan bahisler yapılmış olması nedeniyle, Raptors oyuncusuyla ilgili olanlardan şüphelenmeye başladığını ortaya çıkardı.



Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın ağabeyi olan Jontay Porter, Raptors ile iki yönlü bir kontrata sahip ve bu sezon 415 bin dolar kazanıyor.



