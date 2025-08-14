14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

NBA, 2025 NBA Cup fikstürünü açıkladı

NBA, 2025 Emirates NBA Cup grup aşaması fikstürünü resmen duyurdu.

Sezon içi turnuvası üçüncü yılında, 31 Ekim–28 Kasım tarihleri arasında her cuma oynanacak özel "Cup Night" karşılaşmalarıyla devam edecek. Buna ek olarak, 25 ve 26 Kasım'da da turnuva maçları yapılacak.

Prime, NBA yayınlarına 24 Ekim'de açılış haftasında başlayacak. Açılış günü programında saat 02.30'da (TSİ) Celtics–Knicks maçı, ardından saat 05.00'te Timberwolves–Lakers karşılaşması yer alacak.


İlk "Cup Night" karşılaşmaları ise Cadılar Bayramı'nda oynanacak. Programda saat 02.00'de (TSİ) Celtics–76ers (Doğu B Grubu), saat 04.30'da (TSİ) Luka Doncic ve LeBron James'li Lakers ile Ja Morant ve Jaren Jackson Jr.'lı Grizzlies (Batı B Grubu) mücadele edecek.

Prime'ın öne çıkan diğer turnuva yayınlarında;

7 Kasım: Rockets–Spurs, Warriors–Nuggets

14 Kasım: Heat–Knicks, Warriors–Spurs

21 Kasım: Pacers–Cavaliers, Nuggets–Rockets

28 Kasım: Bucks–Knicks, Mavericks–Lakers yer alacak.

NBC, 25 Kasım'da Magic–76ers (TSİ 04.00) ve Clippers–Lakers (TSİ 07.00) karşılaşmalarını yayınlayacak.

ESPN ise Şükran Günü öncesi 27 Kasım'da üç maç yayınlayacak: Pistons–Celtics (TSİ 01.00), Timberwolves–Thunder (TSİ 03.30) – 2025 Batı Konferansı finalinin rövanşı – ve Rockets–Warriors (TSİ 06.00) – 2025 ilk tur playoff serisinin tekrarı.

Grup aşaması 28 Kasım'da sona erecek. Çeyrek finaller 9-10 Aralık'ta oynanacak. Yarı finaller 13 Aralık'ta Las Vegas'ta, final ise 16 Aralık'ta T-Mobile Arena'da yapılacak.

2023'te düzenlenen ilk NBA Cup'ı Lakers, Pacers'ı yenerek kazanmış, 2024'te ise Bucks, Thunder'ı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Turnuva, sezon ortasında ilgi çekmek ve NFL'in kasım-aralık dönemindeki izleyici etkisine karşı rekabet amacıyla başlatılmıştı.

