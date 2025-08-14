NBA, 2025 Emirates NBA Cup grup aşaması fikstürünü resmen duyurdu.Sezon içi turnuvası üçüncü yılında, 31 Ekim–28 Kasım tarihleri arasında her cuma oynanacak özel "Cup Night" karşılaşmalarıyla devam edecek. Buna ek olarak, 25 ve 26 Kasım'da da turnuva maçları yapılacak.Prime, NBA yayınlarına 24 Ekim'de açılış haftasında başlayacak. Açılış günü programında saat 02.30'da (TSİ) Celtics–Knicks maçı, ardından saat 05.00'te Timberwolves–Lakers karşılaşması yer alacak.İlk "Cup Night" karşılaşmaları ise Cadılar Bayramı'nda oynanacak. Programda saat 02.00'de (TSİ) Celtics–76ers (Doğu B Grubu), saat 04.30'da (TSİ) Luka Doncic ve LeBron James'li Lakers ile Ja Morant ve Jaren Jackson Jr.'lı Grizzlies (Batı B Grubu) mücadele edecek.Prime'ın öne çıkan diğer turnuva yayınlarında;Rockets–Spurs, Warriors–NuggetsHeat–Knicks, Warriors–SpursPacers–Cavaliers, Nuggets–RocketsBucks–Knicks, Mavericks–Lakers yer alacak.NBC, 25 Kasım'da Magic–76ers (TSİ 04.00) ve Clippers–Lakers (TSİ 07.00) karşılaşmalarını yayınlayacak.ESPN ise Şükran Günü öncesi 27 Kasım'da üç maç yayınlayacak: Pistons–Celtics (TSİ 01.00), Timberwolves–Thunder (TSİ 03.30) – 2025 Batı Konferansı finalinin rövanşı – ve Rockets–Warriors (TSİ 06.00) – 2025 ilk tur playoff serisinin tekrarı.Grup aşaması 28 Kasım'da sona erecek. Çeyrek finaller 9-10 Aralık'ta oynanacak. Yarı finaller 13 Aralık'ta Las Vegas'ta, final ise 16 Aralık'ta T-Mobile Arena'da yapılacak.2023'te düzenlenen ilk NBA Cup'ı Lakers, Pacers'ı yenerek kazanmış, 2024'te ise Bucks, Thunder'ı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Turnuva, sezon ortasında ilgi çekmek ve NFL'in kasım-aralık dönemindeki izleyici etkisine karşı rekabet amacıyla başlatılmıştı.