Nazillispor ilk peşinde

Nazillispor, evinde Arnavutköy Belediyesi FK'yı yenerek puan hasretine son vermek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Nazillispor ilk peşinde
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04 Ekim 2024 14:24
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı 5 maçı da kaybederek dibe demir atan Nazillispor yarın evinde Arnavutköy Belediyesi FK önünde zincir kırmaya çalışacak.

Nazilli İlçe Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlılar grupta puansız son sırada yer alırken, henüz yenilgi almayan İstanbul temsilcisinin ise 7 puanı var. Nazilli ekibinin teknik patronu Gürhan Sönmez, taraftarlarının desteğiyle ilk galibiyetlerini alıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
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