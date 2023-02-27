Nazilli Belediyespor'dan Efeler 09'a teşekkür

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından vatandaşlarımıza destek amaçlı sahaya çıkan Efeler 09 SFK ve Eşin Group Nazilli Belediyespor maçında 250 bin TL hasılat toplanırken, iki kulüp dostluk rüzgarları estirdi.Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, Adnan Menderes Stadı'nda çok güzel bir atmosfer oluşturduklarını belirterek, "Ülkemizde hiçbirimizin beklemediği bir felaket yaşandı. Bundan dolayı liglerimiz de ertelendi. Deprem nedeniyle verilen aradan yararlanarak Aydın'ımızla en büyük ilçesi Nazilli'yi kaynaştırmak istedik. Nazilli Belediyespor başkanı olarak Nazilli'nin Aydın'a gelmesinden, dostluk ortamından, anlamlı bir şekilde maçın tertiplenmesinden çok mutlu oldum. Efeler 09 Sor yönetimine çok teşekkür ederim. Buradan depremzede vatandaşlarımıza ve illerimize faydamız olduysa ne mutlu bize" dedi.Dostluk karşılaşmasında 11 bin 500 biletin satıldığını ve toplamda 250 bin TL'lik bir yardım toplandığını belirten Atay, "Satılmayan biletleri yönetim olarak biz aldık. Gelirimizi AFAD'a bağışlayacağız. Ben Nazilli Belediyespor'a da çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp Aydın'a geldiler. Türk halkı zor zamanlarında bir arada kalmayı, ayakta olmayı, birbirine destek olmayı nasıl başarıyor, bunu gösterdik. Zor günlerde tüm küslükler ortadan kalkar. Herkes el ele verip yardımcı olur. Türk milletinin görevi budur. Kanlarında ve damarlarında bu vardır. Biz de gereğini yerine getirdik" diye konuştu.Maçın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı saat olan 4 dakika 17'nci saniyesinde sahaya atkılar ve peluş oyuncaklar depremzede çocuklar için atılmıştı.