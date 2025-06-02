Minnesota Timberwolves'un önemli parçalarından Naz Reid, The People's Insider yazarı Jake Fischer'a göre $15 milyonluk oyuncu opsiyonunu kullanmayarak serbest oyuncu statüsüne geçmeyi planlıyor.2024–25 sezonunda 14.2 sayı ve 6.0 ribaund ortalamaları tutturan Reid, ligin birçok takımının ilgisini çekebilecek konumda. Timberwolves'un kadrosunda Julius Randle ve Nickeil Alexander-Walker gibi geleceği belirsiz oyuncuların da bulunması, yaz dönemini oldukça hareketli hale getiriyor.Alexander-Walker sınırsız serbest oyuncu konumundayken, Randle'ın da oyuncu opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı henüz netlik kazanmış değil.Minnesota yönetimi, geçtiğimiz takas döneminde Kevin Durant için girişimlerde bulunmuştu. Reid ve Randle gibi değerli parçalar, bu tarz büyük takaslarda potansiyel takas parçaları olarak değerlendirilebilir.