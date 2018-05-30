Nash: "Belki de fazlaca top dağıtıcı olmam bir hataydı"

Eski NBA yıldızı Steve Nash, katıldığı bir panelde basketbol kariyerinde "bencil olmamayı gerektiğinden fazla abartmış olabileceğini" kabul etti.
Nash, yaptığı açıklamada, "Maçta belki de 20 şut deneyebileceğimi görecek kadar zeki değildim. Şimdi point guard'a biraz daha farklı bakıyoruz; hücumunuzun ilk noktası oluyor. Belki de fazlaca dağıtıcı olmam bir hataydı."
şeklinde konuştu.
Nash, kariyerinde 14.3 sayı ve 8.5 asist ortalamalarla oynadı. 10,335 asistle, NBA'de tüm zamanlar asist krallığı listesinde de üçüncü sırada yer alıyor.