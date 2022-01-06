Napoli, Tuanzebe'de sona yaklaştı!

Manchester United'da savunma oyuncusu Axel Tuanzebe, sezon sonuna kadar Napoli'ye kiralandı.



İngiliz basınına göre, oyuncunun sözleşme öncesi sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği ve yakın bir zamanda takıma katılacağı ifade edildi.



Axel Tuanzebe, sezon başında Aston Villa'ya kiralanmıştı.



24 yaşındaki savunmacı, bu sezon Aston Villa ile toplamda 11 maçta forma giydi.





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