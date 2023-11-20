Napoli, Kvaratskhelia için çıkmaza girdi!

Napoli, yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yı takımda tutmak adına harekete geçti. İtalyan devi, birçok talibi olan Kvaratskhelia'nın 1.3. milyon euro olan maaşında zam yapmaya hazırlanıyor. Ancak Gürcü futbolcunun kendisine gelen daha cazip teklifleri değerlendireceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli, Kvaratskhelia için çıkmaza girdi!
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20 Kasım 2023 18:30
Napoli'nin geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük rol oynayan Khvicha Kvaratskhelia'ya Avrupa'dan ilgiler artıyor.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Khvicha Kvaratskhelia için kulübe birçok ilgi yazısının gelmesinin ardından Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Gürcü oyuncu için harekete geçti. 

Haberde Başkan De Laurentiis'in, mevcut maaşı 1.3 milyon euro olan Kvaratskhelia'nın maaşında ciddi bir artırıma giderek oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi. 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK 

Ancak yıldız oyuncunun maaşında zam kararına rağmen sezon sonunda kendisine gelecek cazip teklifleri değerlendireceği iddia edildi. 

AÇIKLAMA YAPMIŞTI 

Napoli Başkanı De Laurentiis, geçtiğimiz aylarda Kvaratskhelia için yaptığı açıklamada oyuncunun satışına karşı olduğunu belirtmişti. Napoli'nin 22 yaşındaki oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. 

SEZON PERFORMANSI 

Napoli'de bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Kvaratskhelia, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

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