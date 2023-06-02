"Napoli Kim Min Jae'yi arayacaktır"

Sezon başında Napoli'ye katılan ve 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta baş rol oynayan Kim Min Jea için eski Napoli oyuncusu Ruud Krol oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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'Napoli Kim Min Jae'yi arayacaktır'
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02 Haziran 2023 21:31
Son güncelleme 02 Haziran 2023 21:45
Napoli'de bu sezon gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan Kim Min Jea için en büyük adayın İngiliz devi Manchester United olduğu basına yansıdı. Eski Napoli oyuncularndan Ruud Krol, İtalya basınına açıklamlarda bulundu.

"ÇOK FAZLA GELİŞTİ"

İtalyan basınına Güney Koreli hakkında konuşan Krol, "Spalletti gibi bir hocayla çalışmak onun içim çok büyük bir şanstı. Kim Min Jea'nin gelişiminde çok büyük pay sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

Yerine kim gelirse gelsin zorlanacağını söylenen Krol, " İtalya'ya kim gelirse gelsin Kim Min Jea kadar çabuk uyum sağlayamaz ve ligi anlayamaz." diyerek szölerini noktaladı.

FENERBAHÇE'DEN GELMİŞTİ

Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer olan Kim Min Jea çıktığı 45 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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