Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez'in son talibi İtalya'dan geldi.
20 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, İtalyan devi Napoli, Davinson Sanchez için yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklif yapacak.
Haberin detaylarında Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmeyeceği ve 35 milyon euroluk bir teklif beklediği söylendi.
26 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan Davinson Sanchez bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
20 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, İtalyan devi Napoli, Davinson Sanchez için yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklif yapacak.
Haberin detaylarında Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmeyeceği ve 35 milyon euroluk bir teklif beklediği söylendi.
26 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan Davinson Sanchez bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU