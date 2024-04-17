Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Davinson Sanchez için 35 milyon euro bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Napoli, Galatasaray'ın yıldızı için geliyor
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17 Nisan 2024 21:48
Son güncelleme 17 Nisan 2024 22:06
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez'in son talibi İtalya'dan geldi.

20 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, İtalyan devi Napoli, Davinson Sanchez için yaklaşık 20 milyon euroluk bir teklif yapacak.

Haberin detaylarında Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmeyeceği ve 35 milyon euroluk bir teklif beklediği söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maça çıkan Davinson Sanchez bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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