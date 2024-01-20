Napoli'den Victor Nelsson için resmi teklif!

Stoper takviyesi yapmak isteyen Napoli, Galatasaray'dan Victor Nelsson'a kancayı taktı. İşte İtalyan devinin yaptığı teklif...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Napoli'den Victor Nelsson için resmi teklif!
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20 Ocak 2024 09:24
Son güncelleme 20 Ocak 2024 11:29
Sezon başında ses getiren transferlere imza atan Galatasaray'da gözler Victor Nelsson'un geleceğine çevrildi. Avrupa'dan birçok takımın listesinde yer alan futbolcu için İtalyan ekibi Napoli'nin sunduğu transfer teklifi ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Daha önce Tottenham, Arsenal, Borussia Dortmund, Atalanta ve Sevilla ile de transferde anılan Danimarkalı futbolcu için Napoli'nin bonuslarla birlikte 10 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Futbolcudan maksimum gelir elde etmeyi Sarı-Kırmızılı yöneticilerin ise bonus hariç 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

Kulüpler arasındaki görüşme ve pazarlıkların süreceği ve yakında sürpriz gelişmelerin de yaşanabileceği gelen haberler arasında.

4 GOLE KATKI VERDİ

2021 yılından bu yana Galatasaray'da görev alan Victor Nelsson, Sarı-Kırmızılı forma altında 105 maça çıkarken, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen yıl 19 milyon Euro ile en yüksek transfer piyasa değerine ulaşan Danimarkalı stoperin Aslan ile sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek. Davinson Sanchez takıma katıldıktan sonra gölgede kalan Nelsson bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada oynadı ve takımına 1 gol katkısı sundu. 

 
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