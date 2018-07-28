Napoli başkanından Balotelli ve Di Maria açıklaması!

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, transfer hakkında konuştu.
Aurelio De Laurentiis, transfer edileceği iddia edilen Angel Di Maria ve Mario Balotelli ile ilgilenmediklerini belirtti.
''YILLARDIR GELMEYECEK DİYORUM...''
İtalyan basınına konuşan Napoli başkanı, ''Mertens takımdan ayrılmayacak. Di Maria gelmeyecek. Balotelli'nin gelmeyeceği gibi... Yıllardır Balotelli'nin transfer edilmeyeceğini söylüyorum. Napoli'ye geleceği haberleri tamamen yalan.'' dedi.
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Aurelio De Laurentiis, transfer edileceği iddia edilen Angel Di Maria ve Mario Balotelli ile ilgilenmediklerini belirtti.
''YILLARDIR GELMEYECEK DİYORUM...''
İtalyan basınına konuşan Napoli başkanı, ''Mertens takımdan ayrılmayacak. Di Maria gelmeyecek. Balotelli'nin gelmeyeceği gibi... Yıllardır Balotelli'nin transfer edilmeyeceğini söylüyorum. Napoli'ye geleceği haberleri tamamen yalan.'' dedi.
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