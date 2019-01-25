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Nagatomo dönemiyor! Japonya yarı finalde...

Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek Asya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Nagatomo dönemiyor! Japonya yarı finalde...
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25 Ocak 2019 09:20
2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dubai'deki El-Maktoum Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi İran oldu. Japonya ile İran arasındaki mücadele 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak. 

Asya Kupası'nda final mücadelesi 1 Şubat'ta oynanacak. 

FİNALE ÇIKARLARSA 3 MAÇ KAÇIRACAK

Japonya finale yükselirse, Nagatomo 3 maç daha kaçıracak ancak 10 Şubat'ta oynanacak Trabzonspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Galatasaray'ın bu süreçteki fikstürü

26 Ocak Göztepe
29 Ocak Boluspor
2 Şubat Alanyaspor



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