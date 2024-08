Nafia Kuş, kariyerini olimpiyat altınıyla bitirmek istiyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanarak kariyerini sonlandırmayı hedefliyor.



Fransa'dan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla dönen Türkiye'yi temsil eden 29 yaşındaki Nafia, katıldığı uluslararası organizasyonlarda kazandığı madalyaların yanına olimpiyat madalyasını da ekledi.



Olimpiyatta, tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da katılıp altın madalya alarak kariyerini tamamlamak istiyor.



"Kariyerimi en güzel şekilde sonlandırmayı düşünüyorum"



Milli sporcu Nafia Kuş Aydın, AA muhabirine, olimpiyatta kazandığı madalyanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Hedefinin her zaman altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Nafia, buruk sevinç yaşadığını dile getirdi. Nafia, hedeflerini gerçekleştirmek için daha fazla çalışacağını anlatarak, şöyle devam etti:



"Kariyerime baktığınızda bütün madalyaları kazandım. Son olimpiyata Avrupa ve dünya şampiyonu olarak katıldım. Koleksiyonumun tek bir eksik parçası vardı, olimpiyat altını. Onu kazanmak için gittim Paris'e. Ne yazık ki bronz madalya ile döndüm ama orada edindiğim tecrübeler gerçekten altın değerinde. Umuyorum ki kariyerimi sonlandırdığımda olimpiyat altını da boynumda olacak ve kariyerimi tamamlamış olacağım. Bunun için daha çok çalışıp emek vereceğim. İnşallah Los Angeles'ta altın madalyayı kazanarak kariyerimi en güzel şekilde sonlandırmayı düşünüyorum."



Katıldığı her organizasyonda milli formayı en iyi şekilde terletmeye odaklandığını belirten Nafia, "Adana'nın daha önce olimpiyat madalyalı 2 sporcusu vardı ancak kadınlarda yoktu. Ben de ilk defa olimpiyatlarda Adanalı olarak madalya kazanan kadın sporcu oldum. Bunun da ayrı gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



"Üstüne koyarak Los Angeles'a hazırlanacağım"



Sporda başarılı olma yolunun büyük fedakarlıklardan geçtiğini ifade eden Nafia, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yol inanın ki çok zorlu ve meşakkatli. Arka tarafta sakatlıklarla mücadele ediyorsun. Her geçen gün daha iyi hazırlanmak zorundasın çünkü olimpiyatlarda en iyi halini yansıtmak zorundasın. İnanılmaz bir fedakarlık var. Seninle birlikte ekibin de çalışıyor ve sen ne kadar istiyorsan ekibin de senin kazanman için o kadar çok istiyor. Tokyo'dan döndüğümde nasıl bir şeyler eksikken Paris'e hazırlandıysam şu an üstüne koyarak Los Angeles'a hazırlanacağım ve inanıyorum ki söylediğim gibi orada kariyerimin tek eksik olan altın madalyasını kazanacağım."



Tokyo'da katıldığı olimpiyatın Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlendiğini anımsatan Nafia, Paris'teki atmosferin inanılmaz olduğunu ve sürekli dolu tribünler önünde müsabakaya çıkmanın heyecanı yaşadığını dile getirdi.



Bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile yaptığı maçı 2-1 kazanmasının ardından Türk bayrağını dalgalandırdığı için çok mutlu olduğunu aktaran Nafia, "Bakanımız sürekli yanımızdaydı. Diğer sporcuların da yanındaydı ve madalya heyecanını hem federasyon başkanımız hem de bakanımızla yaşadık." diye konuştu.





