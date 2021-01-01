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Myers: "Klay, Kasım ayında parkelere dönebilir"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Klay Thompson'ın Kasım ayında parkelere geri dönmeye hazır olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Klay Thompson'ın Kasım ayında parkelere geri dönmeye hazır olabileceğini söyledi.

Bir NBA maçında en son oynayalı iki sene geçmiş olan Klay'in ne zaman kendisi gibi olacağını kimse kestiremese de, Myers bunun Mart ayına kadar olmayacağına inandığını belirtti:

"Yılın başında dönebilir mi emin değilim. Kamp zamanı yaklaştıkça daha fazlasını öğreneceğiz. 'Yılın başında' derken, sezonun ilk maçını kastediyorum. Bunun gerçekçi olup olmadığını da bilmiyorum.

Bizim odaklandığımız şey, Klay'in ne zaman Klay gibi olacağı ve bunun Ocak mı, Şubat mı yoksa Mart mı olacağını da kestiremiyorum. Bunu söylemek için henüz çok erken."

Thompson, 2019 NBA Finalleri sırasında sol dizindeki ön çapraz bağları kopardıktan bir sene sonra, sağ bacağındaki aşil tendonunu koparmıştı.


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