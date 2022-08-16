Muzaffer Bilazer: 'Hiç pozisyona giremediler'

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor'la sahasında 0-0 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, "Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı. Oyuncularda çok mücadele etti. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik." dedi.



Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok eksi enerjiyle başladıkları bir sezon olduğunu söyledi.



İçerideki maçı kazanıp pozitif bir hava oluşturmanın kendileri için çok önemli olduğunu bildiren Bilazer, "Oyun ve taktik anlamında takım istediğimizi yaptı. Oyuncularda çok mücadele etti. Neredeyse rakibe hiç pozisyon vermedik. Ciddi pozisyonlar yakaladık ama özellikle üçüncü bölgede bitirme anlamında sıkıntılar yaşadık." dedi.



Bilazer, ilerleyen haftalarda birkaç oyucunun katılımıyla daha güçlü ve mücadele eden bir Erzurumspor yakalamak istediklerine değinerek, şunları dile getirdi:



"Rakip ikinci yarı bir sistem değişikliğine gitti. Biz de değişikliğe gitmek zorunda kaldık, çünkü baskıda biraz sıkıntı yaşadık. Sezon başı hem transfer yasağı hem de yönetimin geç oluşu bizim için biraz dezavantajdı anma yavaş yavaş yaralarımızı sarıp daha iyi bir Erzurumspor noktasında mücadelemize devam edeceğiz. Sezon başı kampta başlayan ve geç katılan oyuncular var. Bunun handikaplarını yaşayacaktık, bunu düşünüyorduk. Oyun tarzımızı ona göre belirledik. Özellikle son dakikalarda çok yorulan oyuncularımız oldu."



Stat zeminin çok iyi olmadığını belirten Bilazer, bunun geçen yıldan beri yaşadıkları bir sıkıntı olduğunu kaydetti.



Taraftarlara seslenen Bilazer, "Oyunculara sahip çıkmamız ve destek vermemiz lazım. Bizim için önemli olan oyuncularda sürekliliği yakalayabilirsek çok değerli bir oyuncu kazanabiliriz. Taraftarlarımızın özellikle genç oyunculara sonuna kadar destek çıkması ve saygı duyması lazım. Bütün zorluklarımıza rağmen burada mücadele edeceğiz, bu mücadeleye destek versinler." ifadelerini kullandı.





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