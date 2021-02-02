Mustafa Muhammed kadroda, Yedlin derbiye

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mustafa Muhammed, Başakşehir maçında forma giyebilecek. DeAndre Yedlin, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Mustafa Muhammed kadroda, Yedlin derbiye
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02 Şubat 2021 10:05
Galatasaray'ın iki yeni transferi Mustafa Muhamed ve DeAndre Yedlin resmi imzaların ardından dün antrenmana çıktı. Lisansı daha önceden çıkartılan Mısırlı forvet, Başakşehir maçının kadrosuna alındı.

Teknik direktör Fatih Terim'in, maçın durumuna göre Muhamed'i sahaya sürebileceği öğrenildi.

Yedlin'i, Omar'ın yokluğunda sağ beke yerleştirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, ABD'li oyuncuyu ise Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynatacağı belirtildi.







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