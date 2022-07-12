Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Beşiktaş ve Konyaspor'un transfer gündemine gelen isimlerden biri olan Mustafa Eskihellaç ile anlaşmaya vardı. Futbolcu, Yeni Malatyaspor'dan Antep'e geçiş yapacak.



BEŞİKTAŞ YAKINDAN İLGİ GÖSTERMİŞTİ



Bilindiği üzere daha önce Beşiktaş, Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor ile görüşmüştü. Siyah-beyazlılar, 'Bonservisini biz alalım, sezon sonuna kadar sizde oynasın ve daha sonra takıma katalım' demişti. Mali açıdan da anlaşma sağlanamamıştı.



KONYASPOR DA ESKİHELLAÇ'I İSTEDİ



Mustafa Eskihellaç'a Konyaspor da talip olmuş ve oyuncuyu direkt bonservisiyle istemişti. Yeni Malatyaspor'da yaşanan kongre sürecinin ardından Mustafa Eskihellaç konusu da netleşmiş olacak. Futbolcunun bonservis bedeli 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.



SPORX'E AYRILIĞI ANLATMIŞTI



Yeni Malatyaspor'da uzun yıllar sportif direktör olarak görev yapan ve Mustafa Eskihellaç'ı takıma kazandıran Ali Ravcı, geride bıraktığımız günlerde Sporx'e özel bir röportaj vermiş, "Mustafa'nın kulübe para kazandırarak ayrılacağını söyleyeyim. Çok gençken aldığımız bir oyuncuydu. Elazığspor ve Boluspor'da kiralık oynadı. Kendisini geliştirdi. Geri geldi ve iyi işler yaptı. Teknik adamlar da onu oynatmaya başladı. Mustafa'ya inandım ve güvendim. Forma verdik. O da formanın hakkını verdi. Güven duyulduğunu hissetti, ivme yakaladı. Süper Lig'in en iyi kanat oyuncularından biri olabilir" demişti.





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