Mustafa Erhan Hekimoğlu: "Çok keyif alıyoruz"

Beşiktaş forması giyen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kupadaki Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mustafa Erhan Hekimoğlu: 'Çok keyif alıyoruz'
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25 Şubat 2025 17:19
Beşiktaş'ın genç isimlerinden Mustafa Erhan Hekimoğlu, kupadaki Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, "Çok güzel bir maçtı, çok güzel bir galibiyet aldık. Çeyrek finalde de evimizde oynuyoruz. İnşallah orada da turu geçeceğiz." dedi.

Takımın ortamı için de konuşan genç futbolcu, "Arkadaşlık ortamı çok iyi, çok güzel bir sinerji yakaladık onlar da gelince. Güzel yani, çok keyif alıyoruz." diye konuştu.


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