Mustafa Er: "Sakatım deyip oynamadılar!"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, ligden düşmelerini ve MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Er: 'Sakatım deyip oynamadılar!'
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21 Mayıs 2023 19:17
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Mustafa Er, bitime 3 hafta kala küme düştükleri için çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Er, "Son derece üzgünüz. Maalesef bize yakışmayacak oyunla bitirdik. Mücadele etmeden kaybetmek üzücü. Bunu kabullenemiyorum. Oyuncu grubunun tamamını bunun içine katamadık. Düşmemek için oynayan takım böyle mücadele edemez." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana takımdaki bazı sıkıntıları çözemediklerini vurgulayan Mustafa Er, "Burada herkesi inandırmak gerekiyor. Bu süreçte sözleşmesini feshedip giden ya da sakatım deyip oynamayanlar oldu. Belki üst üste 2 galibiyeti çıkarabilseydik... Maalesef olmadı. Camiadan özür diliyoruz. Bu şekilde olmamalıydı. Mücadele etmeden ve direnmeden teslim olmak yakışmıyor. Çok üzgünüz. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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