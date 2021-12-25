Mustafa Denizli'den istifa açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yaşadıkları zor süreçten büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Bunu aşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

, Fotoğraf; AA
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Mustafa Denizli'den istifa açıklaması
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25 Aralık 2021 17:17
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli,  maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 12 maçtır galip gelemediklerini hatırlatan Denizli, "Teknik adamlık hayatımdaki en uzun kötü seriyi yaşıyoruz. Yaşadığım ve yetiştiğim camia. Üzerimdeki etkisi herkesten fazla. Zor bir dönem yaşıyoruz. Bunu mutlaka aşacağız." ifadelerini kullandı.

Takıma güvendiğini belirten Mustafa Denizli, "Zor bir ilk yarıyı geride bıraktık. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu takımın iyi yerlerde olacağına kimsenin şüphesi yok. Yaşadığım üzüntü herkesten fazla. Sezon başında planladığımız 2 transferi gerçekleştiremedik. Devre arasında imkanlar elverirse bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, yaşanan kötü gidiş nedeniyle istifa konusunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili bir soruyu, "Öyle bir şey gündeme gelmez. Niye gelsin? Bu takımın ve camianın ne olduğunu biliyorum. İlk defa böyle bir seriyle karşılaşıyoruz. Hepsini aşacağız. Benim hayatım iddialarla geçti. Hayatta bir iddian varsa bunların altından kalkarsın." şeklinde yanıtladı.


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