Mustafa Dalcı: 'İlk yarı dört atabilirdik'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Beşiktaş'ı 2-1 yenip Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetlerini almaları sonrası konuştu.



Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'a çok ciddi çalıştık. Güçlü yönlerini ve zaaflarını çok iyi biliyorduk. Çalıştığımız her şeyi sahada gördük, başarılı bir şekilde uyguladık ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Beşiktaş'ın hücumda kaptırdığı toplarda dış koridorların boş kaldığını, önceki oyuncuların reaksiyon göstermediğine çalıştık. İlk yarı 4-0 olabilirdi." dedi.



"TAKIM İVME KAZANDI"



Dalcı, "Bu oyunu Konyaspor maçında da oynadık. Biz geldikten sonra takım ivme kazandı. Her geçen hafta üzerine koyarak geliyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz, oyuncularıma da bunu aşıladım. Bizde vazgeçme asla olmayacak, şansımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Oyuncularımız ilk yarı kusursuz oynadı, böyle oynadığınızda puan alırsınız. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



"HERKESE SÜRPRİZ, BİZE DEĞİL!"



Adana Demirspor'un teknik patronu, "Beşiktaş'a karşı oyunumuz futbolseverlere göre sürpriz olabilir ama bana göre değildi! Biz bahanelere sığınmadan devam ediyoruz. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz!" sözleriyle flaş röportajdaki sözlerini bitirdi.



