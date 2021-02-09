Mustafa Cengiz, 'Bize ibra etmeyecekler'

Haziran ayında yapılacak olan kongrede kendilerini ibra etmeyeceklerini ve büyük bir ihtimalle de Haziran'dan sonra görevde olmayacaklarını ifade etti.Galatasaray'ın düşmanlarının içeride olduğunu ima eden Mustafa Cengiz, "Galatasaray yenildiği zaman gülenler var, Fenerbahçe'yi yendiğimiz için üzülen bazı Galatasaraylılar var. Bizi ibra etmeyecekler, bunun için aylardır çalışıyorlar, kulisler yapıyorlar ama ibrasızlık bizim alnımıza yazılan altın madalya olur. Alnımız açık. Biz devam edersek, ki etmeyeceğiz gibi gözüküyor; çünkü bizi Haziran ayında ibra etmeyecekler. Ne yalanlar, ne kurgular... Başkası adına utanıyorum..." şeklinde konuştu."Biz devam etmezsek Fatih hoca da devam etmeyebilir" diyen Mustafa Cengiz, "Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Bize üzenler, dost görünenlerin gülmeleri. Fenerbahçe galibiyetine bile üzülen Galatasaraylılar var, bunları günü geldiği zaman açıklayacağım Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve "Başkanım hemen görevi bırakabilirim" dedi, asla dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir" şeklinde konuştu.