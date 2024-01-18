Mustada Dalcı: ''Kalite farklı bir durum oluşturdu''

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Mustafa Dalcı zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Trabzonspor'un gücü, kalitesi belli. Biz de buna direnç göstermek ve genç oyunculara şans vermek istedik. Onlar adına önemli maçtı. Genç futbolcuların mücadelesine destek olmak, onlara konforlu alan sağlamak için tecrübeli oyuncular da oynattık." dedi.



İlk yarı Trabzonspor'un oyun gücüne kompakt savunma ile direnç göstermeye çalıştıklarını kaydeden Dalcı, "Zaman zaman bunu iyi yaptık. İkinci yarı biraz daha dengeli oldu. Rakip kadar oyuna, topa sahip olduğumuzu düşünüyoruz. İkinci yarı oyundan kendi adıma daha memnunum. Oyuncularım, tüm mücadeleyi verdiler ama kalite farklı bir durum oluşturuyor. Bu maçı kaybettik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum, yolu açık olsun." şeklinde konuştu.



