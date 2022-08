Muşlu atlet Ceren Kılıç 5 yıla 60 madalya sığdırdı

Muş'ta 5 yıl önce başladığı atletizmde birçok ulusal ve uluslararası yarışmaya katılan milli atlet Ceren Kılıç, bu yarışmalardan 60 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



Malazgirt ilçesinde antrenörünün, ailesini ikna ederek spora kazandırdığı 16 yaşındaki Ceren Kılıç, azmi sayesinde elde ettiği başarılarla hem ailesinin desteğini kazandı hem de akranlarına örnek oldu.



Elde ettiği derecelerle milli takıma yükselen Ceren, Kütahya ve Bursa'da düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye şampiyonlarında, 2 bin metre engelli koşu kategorisinde birinciliği elde etti.



Bu sayede 28 Temmuz'da Slovakya'da yapılan "2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılan Ceren, aynı kategoride üçüncü olarak 60. madalyasını kazandı.



Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu da olan Ceren, Bursa'da bu ay yapılacak Kulüpler Süper Ligi'nde başarılı olmak için antrenörü Çetin Karataş gözetiminde ilçe stadyumunda her gün 25 kilometre koşuyor.



Beş yılda 60 madalya kazanan genç atlet, katılmayı hedeflediği olimpiyatlardan da madalyayla dönerek başarılarını taçlandırmayı hedefliyor.



"Antrenmanlarımı aksatmıyorum"



Ceren Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü eşliğinde her gün antrenman yaparak yarışlara hazırlandığını söyledi.



Spora başladığı günden bu yana birçok organizasyonda yer aldığını anlatan Ceren, "Slovakya'da Avrupa üçüncüsü oldum. Ülkemi ve Malazgirt'i temsil etmek bana büyük bir gurur kaynağı oldu. Şimdi de ağustos ayında Bursa'da düzenlenecek Kulüpler Süper Ligi yarışmasına hazırlanıyorum." dedi.



Antrenmanlarını aksatmadığını belirten Ceren, "Günde yaklaşık 25 kilometre koşuyorum. İlçemize tartan pist yapılacakmış. İnşallah en kısa sürede yapılır. Antrenman yaparken çok zorlanıyoruz. Hedefim olimpiyatlara katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu yarışmalara gitmemizi sağlayan Sayın Kaymakamı'mız ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü'müze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ailesinin ve antrenörünün kendisine destek verdiğini vurgulayan Ceren, "Yanımda olduklarını göstererek bana güç verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Slovakya'da 60. madalyamı kazandım. Çok mutluyum. İnşallah devamı gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



Ömer Özbey: "Ceren çok azimli ve başarılı bir sporcu"



Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey ise ilçedeki sporcuların önemli başarılara imza attığını, Ceren'in de bunlardan biri olduğunu aktardı.



İlçedeki başarılı sporcuları yakından takip ettiklerini ve gereken desteği verdiklerini vurgulayan Özbey, "Ceren Kılıç, çocuklarımız için çok güzel bir örnek oldu. Başarısıyla ilçemizde atletizme olan ilgiyi artırdı. Sporcularımız artık kendilerine daha yüksek hedefler belirliyorlar. Biz de genç kızımıza sahip çıkıyoruz. Ceren kızımızın yarışmasını televizyondan canlı izledik ve başarısına hep birlikte tanıklık ettik. Bazı anlarda duygusallaştık. İlçemizden büyük bir başarı çıktı. Ceren çok azimli ve başarılı bir sporcu. Biz de her zaman yanında olacağız." diye konuştu.









