Muslera yeniden kalesini gole kapattı

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü gol yemeden tamamlayarak üst üste 3 lig maçında kalesini gole kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Muslera yeniden kalesini gole kapattı
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18 Şubat 2024 22:16
Son güncelleme 18 Şubat 2024 22:23
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.

Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.

Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.

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