30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Muslera'dan Uğurcan'a özel tebrik

Uğurcan'ın transferine çok sevinen Uruguaylı efsane Muslera, maçların ardından milli eldivene tebrik mesajları atıyor.

calendar 30 Ekim 2025 09:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Muslera'dan Uğurcan'a özel tebrik
Fernando Muslera'nın 14 sene başarıyla koruduğu Galatasaray kalesi artık Uğurcan Çakır'a emanet...

Milli eldivenin transferine çok sevinen Muslera, iyi oynadığı maçların ardından mevkidaşına tebrik mesajları atmayı ihmal etmiyor.

Uğurcan da Uruguaylı efsanenin izinden gidiyor ve profesyonelliğiyle takdir topluyor.

EVİNE SPOR SALONU, ÖZEL ANTRENÖR

Ailesiyle birlikte Trabzon'dan İstanbul'a taşınan milli kaleci, evine spor salonu yaptırdı. Uğurcan bunun yanı sıra İstanbul'a özel antrenör getirdi ve antrenmanlar dışındaki bireysel çalışmalarını hiç aksatmıyor. Teknik heyette yer alan kaleci antrenörleri Fadıl Koşutan ve Can Okuyucu ile Kemerburgaz'da uyum içinde çalışan Uğurcan Çakır, antrenman kalitesinden çok memnun.

10 MAÇIN YARISINDA KALESİNİ KAPATTI

Sezona Trabzon'da başlayan Uğurcan, Süper Lig'deki 10 maçın yarısında kalesini kapattı.

Rakiplerine sadece 5 gol izni veren milli file bekçisi, Galatasaray'ın ligin en az gol yiyen (5) takımı olmasını sağladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
