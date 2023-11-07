Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Jamal Murray'nin sağ dizindeki sakatlık nedeniyle uzun bir süre parkelerden uzak kalacağını doğruladı.



Antrenman kampından bu yana hamstring'indeki gerginlikle uğraşan Murray'nin sakatlığı, geçtiğimiz Cumartesi günü Chicago Bulls'a karşı oynanan maçta nüksetmişti.



Malone, bu gerginliğin hafif bir sakatlık olmadığını belirterek, Murray'nin bir veya iki maçtan daha fazla oynayamayacağını belirtti. Murray'nin yokluğunda ilk beş kadrosundaki yerini ise Reggie Jackson dolduruyor.



