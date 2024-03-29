NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



HAWKS 123-122 CELTICS



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da konuk ettiği Boston Celtics'i uzatmada 123-122 mağlup etti.



Dejounte Murray, 47 dakika süre aldığı maçta 44 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca 7 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok kaydetti ve son saniyede orta mesafeden bulduğu isabetle Hawks'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla oynarken, De'Andre Hunter 21 sayı ve 13 ribaund kaydetti.



Jayson Tatum ise 31 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle Celtics'in en skorer ismiydi. Derrick White 22 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla, Kristaps Porzingis ise 20 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 3 blokla maçı tamamladı.



PELICANS 107-100 BUCKS



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Milwaukee Bucks'ı 107-100 devirdi.



Pelicans'ta Zion Williamson 28 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle takımın en skorer ismi olmayı başarırken, CJ McCollum 25 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynadı. Jonas Valanciunas 17 sayı ve 10 ribaundla, Trey Murphy 15 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla, Herb Jones ise 11 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 4 top çalma ve 3 blokla galibiyete katkıda bulundu.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 14 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Damian Lillard 20 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynadı. Malik Beasley 20 sayı ve 2 ribaund kaydederken, Khris Middleton karşılaşmayı 7 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle tamamladı.



