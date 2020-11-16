Muriqi golünü attı, Kosova 90+3'te yıkıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ile Kosova karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Slovenya üstünlüğüyle sonuçlandı.



Karşılaşmada Kosova'nın golü 58. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Slovenya'nın golleri ise 63. dakikada Jasmin Kurtic ve 90+3. dakikada Josip Ilicic'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Slovenya gruptaki puanını 13'e yükseltti. Kosova ise 5 maç sonunda 2 puanda kaldı.



Grubun diğer maçında Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti.



