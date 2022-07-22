Muric: 'Rövanşı da kazanmak istiyoruz'

Konyaspor'un yeni transferi Robert Muric, BATE Borisov maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maça son noktayı koyan Muric'in maç sonu açıklaması şöyle:
"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Dinleneceğiz ve daha sonra rövanşı taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz"
Maça son noktayı koyan Muric'in maç sonu açıklaması şöyle:
"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Dinleneceğiz ve daha sonra rövanşı taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz"
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