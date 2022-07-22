Muric: "Rövanşı da kazanmak istiyoruz"

Robert Muric, BATE Borisov maçı sonrası A Spor'a konuştu.

Abone Ol
Muric: 'Rövanşı da kazanmak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2022 00:29
Konyaspor'un yeni transferi Robert Muric, BATE Borisov maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça son noktayı koyan Muric'in maç sonu açıklaması şöyle:

"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Dinleneceğiz ve daha sonra rövanşı taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ