Muric: 'Rövanşı da kazanmak istiyoruz'

Konyaspor'un yeni transferi Robert Muric, BATE Borisov maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Maça son noktayı koyan Muric'in maç sonu açıklaması şöyle:



"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Dinleneceğiz ve daha sonra rövanşı taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz"





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