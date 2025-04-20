Murat Uçkun: 'Elimizden geleni yaparak ligi bitireceğiz'

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise erken yedikleri gol sonrası moral olarak düştüklerini belirtti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Uçkun, "Sahadan 4-0 mağlup ayrıldık, kalan 3 maçta elimizden geleni yaparak ligi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor ligde -21 puanla son sırada bulunuyor.
Uçkun, "Sahadan 4-0 mağlup ayrıldık, kalan 3 maçta elimizden geleni yaparak ligi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor ligde -21 puanla son sırada bulunuyor.