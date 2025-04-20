Murat Uçkun: "Elimizden geleni yaparak ligi bitireceğiz"

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun Adanaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Uçkun: 'Elimizden geleni yaparak ligi bitireceğiz'
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20 Nisan 2025 17:31
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise erken yedikleri gol sonrası moral olarak düştüklerini belirtti.

Uçkun, "Sahadan 4-0 mağlup ayrıldık, kalan 3 maçta elimizden geleni yaparak ligi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor ligde -21 puanla son sırada bulunuyor.

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