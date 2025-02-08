Murat Uçkun: "Bu takıma sahip çıkılmaması düşündürücü bir şey"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, 7-0 kaybettikleri Erzurumspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Uçkun: 'Bu takıma sahip çıkılmaması düşündürücü bir şey'
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08 Şubat 2025 17:39
Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun son iki haftadır hezimetle sonuçlanan müsabakalar oynadıklarını aktardı.

Takımın sezon sonuna kadar devam edecekse 7-0'lık sonuçların takımın, taraftarın ayıbı olmadığını dile getiren Uçkun, "Her deplasman sahipsiz Malatya diyerek, geçen hafta Keçiören maçında 'hükümet uyuma Malatya sahipsiz' diyen Keçiören taraftarının dahi tüm taraftarların sahipsiz Malatya olmasını bilmesine rağmen, bu memlekette bu takıma sahip çıkılmaması düşündürücü bir şey. Bu saatten sonra ne olur hep beraber bakacağız." ifadelerini kullandı.

Sezon başında takımdaki 11 oyuncunun farklı kulüplere gittiğini anımsatan Uçkun, "Hem U-19'u hem A takımını beraber götürmek zorundayız." dedi.

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