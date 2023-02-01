Murat Sancak'tan Bakayoko açıklaması!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tiemoue Bakayoko'nun tesisleri gördükten sonra transferden vazgeçtiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan Bakayoko açıklaması!
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01 Şubat 2023 19:44
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Tiemoue Bakayoko transferi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sancak, Fransız futbolcunun Adana Demirspor tesislerini gördükten sonra transferden vazgeçtiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Murat Sancak'ın paylaşımı şu şekilde;

"Bazı basın sitelerinde Bakayoko tesisleri görünce imzadan vazgeçti haberi külliyen yala. Milan tesislerine gece 2'de imzaya gidiyor. Chelsea, Milan'la sözleşmeyi feshedip Adana Demirspor'a imza atacakken orda neler olduğunu bilmiyoruz. İmzalamaktan vazgeçiyor. Olay bundan ibarettir. NOKTA"

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