Muhteşemsiniz Sultanlar!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.

calendar 27 Ağustos 2025 13:23 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 13:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Muhteşemsiniz Sultanlar!
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk iki maçını set vermeden kazanan Filenin Sultanları, üçüncü maçında Kanada ile karşılaştı. Sultanlar, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sultanlar, 25-21 27-25 ve 25-13'lük setlerle mücadeleyi kazanmasını bildi.

SULTANLARIMIZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Grubundaki ilk iki maçta İspanya ve Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup eden Sultanlarımız, grubunu 3 maçta da set vermeden lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

SON 16'DA RAKİP SLOVENYA



Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

1.SET

Mücadelenin ilk dakikalarında denge hakim olurken setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Blok sayılarını artırarak setin ortalarına doğru farkı 3 sayıya (13-10) çıkaran milli takım, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Yaprak Erkek'in katkılarıyla 20'li sayılara (20-16) gelen taraf oldu. Etkili oyununu sürdüren milliler, ilk seti 25-21 önde tamamladı.

2.SET

İkinci sete iyi başlayan Kanada, setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Kanada, setin ortalarına doğru farkı (7-13) artırsa da milliler, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'la sayılar buldu ve farkı 1'e (13-14) indirdi. Defanstaki etkinliği artıran ay-yıldızlılar, 18-18'de eşitliği yakaladı. Setin sonları 24-24 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın servis turunda hata yapmayan Türkiye, ikinci seti 27-25 önde bitirdi.

3.SET

Üçüncü sete etkili başlayan mililer, Eda Erdem ile bulduğu sayılarıyla 3 sayılık (5-2) fark yakaladı. Setin ortalarına 6 sayı (12-6) önde giren milli takım, etkili oynadığı üçüncü seti 25-13, mücadeleyi 3-0 kazandı.

SULTANLARIMIZ E GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

Oynadığı üç maçı da kazanan ay-yıldızlılar, E Grubu'nu lider tamamladı. Grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantileyen milli takım, D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya karşısında çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

MİLLİ TAKIM, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA GRUBUNU İLK DEFA YENİLGİSİZ TAMAMLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.

Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.

KAPTAN EDA ERDEM'DEN BİR İLK

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, grubun ilk iki maçı olan İspanya ve Bulgaristan mücadelelerinin ilk 6'sında Sinead Jack-Kısal'a yer verdi.

Kanada maçında ilk kez ilk 6'da başlayan kaptan Eda Erdem Dündar, bu maçta aldığı 13 sayıyla millilerin en çok sayı üreten ikinci ismi oldu.

Salon: Korat Chatchai

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Hande Baladın, Elif Şahin, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Derya Cebecioğlu)

Kanada: Pelland, Mitrovic, Thokbuom, Johnson, Guezen, Maglio (Jost, Baker, Fayad, Andrews, Murmann, Savard)

Setler: 25-21, 27-25, 25-13

Süre: 73 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
