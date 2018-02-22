Muharrem Usta'dan devam kararı!

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2018'de henüz galibiyeti bulunmayanMedipol Başakşehir yenilgisi bardağı taşırmıştı. Bordo-mavili taraftarın, istifaya davet ettiği Başkan Muharrem Usta ile arkadaşları bu sese kulak verdi ve durum değerlendirmesi yaptı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelen bordo-mavililer, takımın durumunu tartışırken, kulübün geleceğiyle ilgili önemli bir karara imza attı. Muharrem Usta Yönetimi, devam edilmesinin kulüp adına daha faydalı olduğuna karar verdi.Son dönemde yaşananları masaya yatıran Karadeniz ekibinin yönetimi, takımla daha yakından ilgilenilmesine de karar verdi. Toplantının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya gelen yönetim, burada desteklerinin tam olduğu mesajını iletti.Karadeniz ekibinin yönetiminin diğer konusu, futbolcuların alacaklarıydı. Gelecek ay sonunda kulüp lisansı için başvuracak olan bordo-mavililer, geçmiş dönemle ilgili borçların ödenmesi konusunda sürecin hızlandırılmasına da karar verdiler.Camia içerisinde de eleştirilen Muharrem Usta ve yönetimi, bir an önce sportif başarılara ulaşarak, bordo-mavililer içindeki muhalefeti susturmayı amaçlıyor.