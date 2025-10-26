27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Muğlaspor Adana'da kayıp

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Muğlaspor, Adana 01 FK'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

calendar 26 Ekim 2025 14:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Muğlaspor, Adana 01 FK'ya deplasmanda 2-1 yenilerek yara aldı. 

Ondan önce de İskenderunspor deplasmanından aynı skorla mağlup dönen yeşil-beyazlılar, üst üste 2 dış saha maçını kaybederek taraftarını üzdü.

Bu sonuçla 1 maçı eksik 17 puanda kalan Muğlaspor, lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisine düştü.

Teknik direktör Besim Durmuş üzgün olduklarını belirterek, "Sahaya mutlak galibiyet için çıktık. Ancak bu kaybı telafi edecek gücümüz var" dedi. 

Hafta içinde 29 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK deplasmanına çıkacak Muğlaspor, gelecek hafta Elazığspor'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
