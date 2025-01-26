Mourinho: 'O maçta yaşananları unutmayın'

Galatasaray'ı yakalamaya çalışan Fenerbahçe, çıkışını Göztepe karşısında da sürdürmekte kararlı.
Jose Mourinho, oyuncularından ilk maçta yaşananları hatırlamalarını istedi.
DERBİ MOTİVASYONU
Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Mert Müldür'den mahrum olan sarı lacivertliler, Göztepe'yi Kadıköy'de yenerek hem İzmir'deki beraberliğin rövanşını almayı hem de galibiyet serisini geliştirmeyi hedefliyor.
Asıl sıçramayı Galatasaray maçıyla yapacaklarını vurgulayan Jose Mourinho oyuncularına kayıp istemediğini söyledi. Portekizli, "Göztepe maçında yaşananları unutmayın. İçimi acıtan bir maçtı. Şimdi rövanş zamanı" dedi.
Jose Mourinho, oyuncularından ilk maçta yaşananları hatırlamalarını istedi.
DERBİ MOTİVASYONU
Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Mert Müldür'den mahrum olan sarı lacivertliler, Göztepe'yi Kadıköy'de yenerek hem İzmir'deki beraberliğin rövanşını almayı hem de galibiyet serisini geliştirmeyi hedefliyor.
Asıl sıçramayı Galatasaray maçıyla yapacaklarını vurgulayan Jose Mourinho oyuncularına kayıp istemediğini söyledi. Portekizli, "Göztepe maçında yaşananları unutmayın. İçimi acıtan bir maçtı. Şimdi rövanş zamanı" dedi.