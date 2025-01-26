Mourinho: "O maçta yaşananları unutmayın"

Göztepe'yi misafir edecek Fenerbahçe'de eksiklere rağmen tek hedef galibiyet. Portekizli teknik adam oyuncularına, "O maçta yaşananları unutmayın" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho: 'O maçta yaşananları unutmayın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 12:35
Galatasaray'ı yakalamaya çalışan Fenerbahçe, çıkışını Göztepe karşısında da sürdürmekte kararlı.

Jose Mourinho, oyuncularından ilk maçta yaşananları hatırlamalarını istedi.

DERBİ MOTİVASYONU

Oosterwolde, Becao, Livakovic ve Mert Müldür'den mahrum olan sarı lacivertliler, Göztepe'yi Kadıköy'de yenerek hem İzmir'deki beraberliğin rövanşını almayı hem de galibiyet serisini geliştirmeyi hedefliyor.

Asıl sıçramayı Galatasaray maçıyla yapacaklarını vurgulayan Jose Mourinho oyuncularına kayıp istemediğini söyledi. Portekizli, "Göztepe maçında yaşananları unutmayın. İçimi acıtan bir maçtı. Şimdi rövanş zamanı" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery