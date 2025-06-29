Mourinho'nun yeni yıldızı: Asensio!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla da birçok isim öneriliyor. O isimlerden biri de Paris Saint-Germain'in satış listesine koyduğu Marco Asensio.





Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilen İspanyol yıldıza teknik direktör Jose Mourinho onay verdi. Girişimler önümüzde hafta içinde başlayacak.





BİZE GÜÇ KATAR

İspanyol yıldız, geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli yönetime teklif edildi. Yönetim de durumu teknik direktör Jose Mourinho'ya bildirdi. Portekizli çalıştıncı, İspanyol yıldız için olumlu yanıt verdi ve "Alabilirsek bize fazlasıyla güç katar" dedi.





Jose ayrıca; yeni sezonda şampiyonluk için bu tarz oyuncuların kadroda olması gerektiğinin altını çizdi. Mourinho'dan onay alan yönetim de olumlu dönüş yaptı ve sözleşmesi 2026'da bitecek olan Asensio için girişimler önümüzdeki hafta başlayacak.





Piyasa değeri 20 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro önerilecek.



