Mourinho, kaleci transferi için devrede!

Gelecek sezon şampiyonluk kazanmak ve Avrupa'da da adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Takıma yapılacak revizyonda ilk hamle kaleye olacak.
LIVAKOVIC LİSTEDE
Sarı-lacivertliler, bu sezon zaman zaman eleştirilen Dominik Livakovic'i satış listesine koyarken, kaleye daha güvenilir bir isim transfer etmek için harekete geçti. Bu doğrultuda ön plana çıkan Mile Svilar, Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
SERIE A'NIN EN İYİ KALECİSİ
25 yaşındaki Sırp kaleci, geride kalan sezonda 38 maçta 16 kez gol yemeden sahadan ayrıldı ve 35 gol yedi. Bu istatistikleriyle Serie A'da sezonun en iyi kalecisi seçilen Svilar, Avrupa devlerinin de radarına girmiş durumda.
SVILAR AYRILMAK İSTİYOR
İtalyan basınına göre genç kaleci, Roma yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Roma ise kontratı 2027 yılına kadar devam eden Svilar'ı takımda tutmak için maaş zammı ve yeni sözleşme uzatmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha iddialı bir kulüpte forma giyme arzusu, bu planı zora sokuyor.
FENERBAHÇE DEVREDE
Jose Mourinho'nun oyuncuyu yakından tanıması, transferin Fenerbahçe adına avantajlı yürümesini sağlayabilir. Sarı-lacivertli yönetim, Roma ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Svilar'ın menajeriyle de görüşülerek, oyuncuya olan ilgi resmen iletilecek.
Eğer transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe hem kalede güvenilir bir isme kavuşacak hem de Mourinho'nun sistemine uyum sağlayabilecek potansiyelli bir kaleci kazanmış olacak.
LIVAKOVIC LİSTEDE
Sarı-lacivertliler, bu sezon zaman zaman eleştirilen Dominik Livakovic'i satış listesine koyarken, kaleye daha güvenilir bir isim transfer etmek için harekete geçti. Bu doğrultuda ön plana çıkan Mile Svilar, Roma'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
SERIE A'NIN EN İYİ KALECİSİ
25 yaşındaki Sırp kaleci, geride kalan sezonda 38 maçta 16 kez gol yemeden sahadan ayrıldı ve 35 gol yedi. Bu istatistikleriyle Serie A'da sezonun en iyi kalecisi seçilen Svilar, Avrupa devlerinin de radarına girmiş durumda.
SVILAR AYRILMAK İSTİYOR
İtalyan basınına göre genç kaleci, Roma yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Roma ise kontratı 2027 yılına kadar devam eden Svilar'ı takımda tutmak için maaş zammı ve yeni sözleşme uzatmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha iddialı bir kulüpte forma giyme arzusu, bu planı zora sokuyor.
FENERBAHÇE DEVREDE
Jose Mourinho'nun oyuncuyu yakından tanıması, transferin Fenerbahçe adına avantajlı yürümesini sağlayabilir. Sarı-lacivertli yönetim, Roma ile bonservis pazarlıklarına başlamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Svilar'ın menajeriyle de görüşülerek, oyuncuya olan ilgi resmen iletilecek.
Eğer transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe hem kalede güvenilir bir isme kavuşacak hem de Mourinho'nun sistemine uyum sağlayabilecek potansiyelli bir kaleci kazanmış olacak.
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