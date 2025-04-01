Mourinho derbi öncesi kampa girdi: Üst üste 2 gün!

Ligde Galatasaray'ın aldığı Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk için umutları fazlasıyla artan Fenerbahçe kupadaki dev derbiye bileniyor.
Alınacak galibiyetin lig yarışına da çok olumlu bir etki yapacağını düşünen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bu kez çok özel bir hazırlık içinde olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Portekizli hoca öncelikle ezeli rakip önünde ilk galibiyeti almayı hedefliyor.
KİŞİSEL BİR MESELE GİBİ
Mourinho'nun ayrıca sezon başından bu yana polemik içinde olduğu meslektaşı Okan Buruk'a da Kadıköy'de bir yenilgi tattırmak istediği ve olayı biraz kişisel bir mesele olarak gördüğü öne sürülüyor.
Samandıra'dan gelen bilgilere göre başarılı hoca, Türkiye'ye geldiğinden bu yana ilk kez oteline gitmedi ve üst üste iki geceyi tesislerde geçirdi.
DAHA AGRESİF OLACAKLAR
Ekibiyle beraber gece gündüz derbinin taktiksel planlamasını yapan Mourinho'nun geride kalan iki maçtan önemli dersler çıkardığı vurgulanıyor. Taraftarların çok daha agresif ve hücumu düşünen bir takım izleyeceği belirtiliyor.
MOU VE BURUK 3. KEZ RAKİP
Jose Mourinho ile Okan Buruk, Ziraat Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte Türkiye'de 3. kez birbirine rakip olacak. Geride kalan 2 mücadelede Galatasaray 1 kez kazanırken 1 müsabaka da berabere sona erdi.
Alınacak galibiyetin lig yarışına da çok olumlu bir etki yapacağını düşünen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bu kez çok özel bir hazırlık içinde olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Portekizli hoca öncelikle ezeli rakip önünde ilk galibiyeti almayı hedefliyor.
KİŞİSEL BİR MESELE GİBİ
Mourinho'nun ayrıca sezon başından bu yana polemik içinde olduğu meslektaşı Okan Buruk'a da Kadıköy'de bir yenilgi tattırmak istediği ve olayı biraz kişisel bir mesele olarak gördüğü öne sürülüyor.
Samandıra'dan gelen bilgilere göre başarılı hoca, Türkiye'ye geldiğinden bu yana ilk kez oteline gitmedi ve üst üste iki geceyi tesislerde geçirdi.
DAHA AGRESİF OLACAKLAR
Ekibiyle beraber gece gündüz derbinin taktiksel planlamasını yapan Mourinho'nun geride kalan iki maçtan önemli dersler çıkardığı vurgulanıyor. Taraftarların çok daha agresif ve hücumu düşünen bir takım izleyeceği belirtiliyor.
MOU VE BURUK 3. KEZ RAKİP
Jose Mourinho ile Okan Buruk, Ziraat Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte Türkiye'de 3. kez birbirine rakip olacak. Geride kalan 2 mücadelede Galatasaray 1 kez kazanırken 1 müsabaka da berabere sona erdi.