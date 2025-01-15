Mourinho'dan Reguilon'a transfer telefonu

Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe, yeniden Tottenham'dan Sergio Reguilon'a yöneldi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Tuta transferinin ardından İngiltere'ye gidecek ve Ada ekibiyle masaya oturacak.
"YENİDEN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da geçtiğimiz günlerde Sergio Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisine, "Yeniden birlikte çalışalım" dediği öğrenildi.
Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de 2, FA Cup ve EFL Cup'ta da 1'er maça çıkan İspanyol yıldız, 206 dakika sahada kalabildi.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, bu nedenle Reguilon için bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Tuta transferinin ardından İngiltere'ye gidecek ve Ada ekibiyle masaya oturacak.
"YENİDEN BİRLİKTE ÇALIŞALIM"
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun da geçtiğimiz günlerde Sergio Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve eski öğrencisine, "Yeniden birlikte çalışalım" dediği öğrenildi.
Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de 2, FA Cup ve EFL Cup'ta da 1'er maça çıkan İspanyol yıldız, 206 dakika sahada kalabildi.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, bu nedenle Reguilon için bonservis bedeli ödemek istemiyor.