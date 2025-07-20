Mourinho'dan Hakan'a telefon

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Galataray'a transfer olması bekleniyordu.
Ancak Fenerbahçe de Hakan'ın transferi için devreye girdi. Inter'in eski teknik direktörü Jose Mourinho da başrolde.
"GEL FENERBAHÇE'YE KAPTAN OL"
Portekizli teknik adam, Hakan'ı arayıp, "Gel Fenerbahçe'ye kaptan ol" diyerek milli futbolcuya sarı-lacivertli takımın liderliğini önerdi.
ALİ KOÇ ANLAŞMAYA YAKIN
Başkan Ali Koç da Hakan için Inter'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. İtalyanlara göre, bu rakam 25 milyon Euro'yu bulursa Inter, Hakan'ın ayrılığına izin verecek.
MARTİNEZ ATEŞLEDİ
Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmasının ardından Lautaro Martinez ile söz dalaşına giren Hakan'ın Başkan Ali Koç'a "Bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim. Bu benim için büyük onur olacaktır" demesi, transferin gerçekleşme ihtimalinin önünü açtı.
Geçtiğimiz günlerde Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Galataray'a transfer olması bekleniyordu.
Ancak Fenerbahçe de Hakan'ın transferi için devreye girdi. Inter'in eski teknik direktörü Jose Mourinho da başrolde.
"GEL FENERBAHÇE'YE KAPTAN OL"
Portekizli teknik adam, Hakan'ı arayıp, "Gel Fenerbahçe'ye kaptan ol" diyerek milli futbolcuya sarı-lacivertli takımın liderliğini önerdi.
ALİ KOÇ ANLAŞMAYA YAKIN
Başkan Ali Koç da Hakan için Inter'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. İtalyanlara göre, bu rakam 25 milyon Euro'yu bulursa Inter, Hakan'ın ayrılığına izin verecek.
MARTİNEZ ATEŞLEDİ
Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanmasının ardından Lautaro Martinez ile söz dalaşına giren Hakan'ın Başkan Ali Koç'a "Bonservisimi alırsanız, Fenerbahçe'de oynamak isterim. Bu benim için büyük onur olacaktır" demesi, transferin gerçekleşme ihtimalinin önünü açtı.