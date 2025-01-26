Mourinho'dan Göztepe'ye 'üçlü' plan

Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye karşı sahada üçlü savunma ile oynaması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Göztepe'ye 'üçlü' plan
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26 Ocak 2025 10:41
Fenerbahçe, Göztepe'ye karşı da sahada üçlü savunma ile yer alacak.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra kaleci Dominik Livakovic ile Mert Müldür de sakatlıkları sebebiyle bu akşam oynamayacak.

Mourinho'nun Göztepe önünde 3'lü sistemi denemesi; Djiku, Çağlar ve Levent'i oynatması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sınırdaki tek ismi Szymanski sarı kart görürse, Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak.

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