Mourinho'dan Avrupa'da büyük başarı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Carlo Ancelotti'nin ardından Avrupa kupalarında en çok galibiyet alan teknik direktör konumunda yer alıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Avrupa'da büyük başarı
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29 Kasım 2024 01:38
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında alınan galibiyetin ardından önemli bir başarı yakaladı.

Portekizli teknik adam, bu sezon düzenlenen üç Avrupa kupasının (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi) tarihinde Carlo Ancelotti'nin ardından en fazla galibiyet alan teknik direktör konumunda yer alıyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 121 galibiyet alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 119 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

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